"Masternak przetrwał nawałnicę i ostro walczył przez 12 rund"

Prezentujemy krótki przegląd zagranicznych mediów po walce Mateusza Masternaka (41-5, 28 KO) z Yunierem Dorticosem (23-1, 21 KO) w ćwierćfinale turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej. Na gali w Orlando Polak przegrał nieznacznie na punkty i odpadł z dalszej rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilder i Fury o mało się nie pobili w Los Angeles. Wideo © 2018 Associated Press

The Ring: Choć ustępował pod względem siły, Masternak pokazał, że jeśli chodzi o odporność i wytrzymałość, nie ustępuje nikomu w tym turnieju, bo cały czas szedł do przodu i odpowiadał, kiedy Dorticos bił lewą ręką. W ósmej rundzie to już Dorticos inicjował klincze, aby spowolnić zapędy Masternaka. W ostatnich rundach dużo było wymian, ale to Dorticos w ocenie sędziów zadawał lepsze ciosy.



BoxingScene.com: Dorticos na początku ewidentnie bił mocniej. Masternak dobrze się jednak prezentował, pokazując swoje umiejętności techniczne. (...) Dorticos zwolnił w ósmej rundzie, jego ciosy wydawały się nie mieć już takiej mocy, a Masternak zaczął coraz częściej trafiać. Dorticos znowu częściej zaczął używać lewej ręki w dziesiątej rundzie, kiedy akcja nabrała rumieńców. Masternak wrócił do gry solidnymi ciosami w rundzie jedenastej. W dwunastej obaj ruszyli po zwycięstwo, obaj trafiali solidnymi uderzeniami. Masternak zdawał się wykonywać lepszą pracę, a Dorticos trafił mocnymi ciosami na zakończenie.



El Nuevo Herald: To dobre zwycięstwo dla Dorticosa, ale Kubańczyk musi poprawić swoją obronę, zwiększyć zapasy energii, polepszyć kondycję. Bo przecież to dopiero początek.



Fightnews.com: Mocno bijący Dorticos od początku trafiał Masternaka silnymi ciosami, ale Masternak przetrwał początkową nawałnicę i ostro walczył przez pełne dwanaście rund.