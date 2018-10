Masternak: Z perspektywy ringu czuję, że zasłużyłem na wygraną

- Z perspektywy ringu czuję, że zasłużyłem na zwycięstwo i zrobiłem wystarczająco dużo. Sędziowie widzieli to inaczej i często się tak zdarza przy dość wyrównanych pojedynkach - pisze Mateusz Masternak (41-5, 28 KO), komentując swoją nieznaczną, zdaniem niektórych niezasłużoną, porażkę z Yunierem Dorticosem (23-1, 21 KO) w ćwierćfinale elitarnego turnieju World Boxing Super Series w wadze junior ciężkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilder i Fury o mało się nie pobili w Los Angeles. Wideo © 2018 Associated Press

"W końcu w domu... i nie ma to jak w domu. Niestety moja przygoda z turniejem dobiegła końca. Walki jeszcze nie oglądałem, ale z perspektywy ringu czuję, że zasłużyłem na zwycięstwo i zrobiłem wystarczająco dużo. Sędziowie widzieli to inaczej i często się tak zdarza przy dość wyrównanych pojedynkach. Większość ciosów mojego rywala lądowało na gardzie albo pruło powietrze, jednak były bardzo mocne i mogły robić wrażenie na sędziach. W ringu czułem się stosunkowo komfortowo, ale też wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na najmniejszy błąd, bo silny cios Dorticosa to nie mit.

Reklama

Trudny moment, bo wierzyłem w siebie i w to, że dokonam w turnieju czegoś więcej, ale spełniłem przy okazji inne swoje marzenie i marzenie kibiców. Nigdy, ale to naprawdę przenigdy, nie dostałem tylu gratulacji, słów uznania, wsparcia i podziękowań za włożony w pojedynek trud i serce! Te wszystkie słowa uświadamiają mi, że nie jestem sam, że to co robię, ma sens, że mimo walk w różnych zakątkach świata mam dla kogo walczyć. Serdecznie Wam za to dziękuję!

Do końca roku chcę odpocząć od boksu. Bardzo dużo dzieję teraz w moim życiu prywatnym i na tym chcę się skupić. Pamiętajcie, Master zawsze walczy do końca i nigdy się nie poddaje".

Po dwunastu zażartych rundach sędziowie wskazali na Kubańczyka, punktując 112:116 i dwukrotnie 113:115.