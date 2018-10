Mateusz Masternak: Można go pokonać

"Kubańczyk ma dwie ręce, dwie nogi i jedną głowę, czyli nic więcej ode mnie i na pewno można z nim powalczyć i go pokonać" - uważa Mateusz Masternak przed sobotnią walką w Orlando z Yunierem Dorticosem w ćwierćfinale World Boxing Super Series w kategorii junior ciężkiej.

Zdjęcie Mateusz Masternak /Rafał Rusek /Newspix



Jest pan już gotowy w stu procentach, aby w stanąć w ringu i zmierzyć się z Dorticosem (22-1, 21 KO)?

- Już od kilku dni jestem w Stanach Zjednoczonych i aklimatyzuję się na Florydzie. Jest trochę jednak inny klimat, inne temperatury, inna wilgotność i trzeba było przyjechać nieco wcześniej, aby przygotować się odpowiednio do walki. Poza tym samopoczucie jest dobre i odliczam już dni do pojedynku.



Rywal rozpracowany? Jakie są jego mocne i słabe strony?

- Rywal będzie rozpracowany w sobotę. A tak poważnie, to koncentruję się na przygotowaniach, bo wiem, że muszę być w doskonałej formie fizycznej i mentalnej, jeżeli chcę wygrać. A że chcę, tego chyba muszę mówić. Wiem, że Dorticos to doskonały pięściarz, który potrafi wykorzystać każdą słabość przeciwnika, więc będę musiał się pilnować, aby nie popełnić jakiegoś błędu. Tyle co mogę o nim powiedzieć. Jak będzie się prezentował boksersko w sobotę, okaże się w ringu.



A może pan go scharakteryzować ogólnie rywala? Jaki to pięściarz?

- Gdybym wszystko o nim wiedział, to bym się nie przejmował walką. Na pewno to doświadczony i świetny bokser, wywodzący się ze starej, dobrej kubańskiej szkoły. Mówi się, że z tego kraju nie ma słabych pięściarzy i coś w tym chyba jest. Ale przecież ma dwie ręce, dwie nogi i jedną głowę, czyli nic więcej ode mnie i na pewno można z nim powalczyć i go pokonać. Muszę wyjść na ring skoncentrowany i bić się o swoje.



Jaka zatem będzie skuteczna taktyka?

- Zawsze jest pomysł na walkę i ja też już taki mam. Już wspomniałem, że trzeba być doskonale przygotowanym fizycznie i psychicznie, ale też muszę być szybki i ruchliwy. Taktyka jest gotowa, ale trzeba ją jeszcze zrealizować, ale jasne też jest, że nie zawsze to się udaje. Pomysł to jedno, a wydarzenia w ringu to drugie i trzeba być przygotowanym na zmiany i reagowanie na to, co się dzieje. Dlatego tak bardzo nie nastawiam się, że walka będzie wyglądać w określony sposób. Chcę wyjść między liny w dobrym nastroju, czuć się komfortowo i boksować tak, jak najlepiej potrafię.



Bukmacherzy stawiają na rywala...

- Ani mnie to grzeje, ani ziębi. Były pojedynki, że byłem uznawany za faworyta i nie wygrywałem, a było też odwrotnie - skazywano mnie na porażkę, i to przed czasem, a zwyciężałem. Wskazywanie faworytów nie ma większego sensu, bo wszystko i tak rozstrzygnie się w ringu. Trzeba wyjść i zrobić swoje, aby wygrać, innego wyjścia nie ma.



Walka odbędzie się w Orlando na Florydzie, czyli Dorticos będzie boksował u siebie w domu, co chyba jeszcze bardziej utrudnia panu zadanie?

- Nie zajmuję się i nie denerwuję rzeczami, na które nie mam wpływu. Bardziej myślę o swoim treningu. Czasu pozostało niewiele. Jedynie co mi pozostaje, to mądrze przepracować te ostatnie dni czy nawet godziny i szykować się mentalnie na to trudne starcie. Inne sprawy są poza mną.



Rozmawiał: Mariusz Wiśniewski (PAP)