Mayweather nie będzie walczył w Japonii. Został oszukany

Niepokonany na bokserskich ringach Floyd Mayweather jr (50-0, 27) nie stoczy walki z również niepokonanym kickbokserem 20-letnim Tenshinem Nasukawą. Pojedynek miał się odbyć podczas sylwestrowej gali federacji Rizin w Saitamie. Amerykanin twierdzi, że został oszukany przez organizatorów i miał stoczyć jedynie walkę pokazową dla wąskiej grupy ludzi.

Pierwotnie 41-letni Mayweather zgodził się na walkę z dużo młodszym Nasukawą podczas eventu organizowanego przez japońską federację Rizin, choć nie ujawniono, na jakich zasadach miał się odbyć pojedynek. Jednak dziś "Piękniś" zmienił zdanie dając do zrozumienia, że został oszukany przez Rizin i walka się nie odbędzie.

"Po pierwsze i najważniejsze ja, Floyd Mayweather, nigdy nie zgodziłem się na oficjalny pojedynek z Tenshinem Nasukawą. Faktem jest, że (z całym szacunkiem) nigdy wcześniej o nim nie słyszałem. Poproszono mnie jedynie o trwającą 9 minut, trzyrundową walkę pokazową z rywalem, którego wybierze Rizin Fighting Federation" - tłumaczy w swoim wpisie na Instagramie.

"Brent Johnson z One Entertainment mówił mi, że chodzi tylko o krótką walkę pokazową dla małej grupy bogatych ludzi za bardzo duże pieniądze. To miał być 'pojedynek specjalny', ale tylko z uwagi na rozrywkę, a nie walka na oficjalnej gali transmitowanej na cały świat. Kiedy dotarliśmy na konferencję prasową ja i mój team byliśmy kompletnie zbici z tropu z powodu nowego kierunku, w którym zaczęła podążać cała sprawa i szybko powinniśmy to zakończyć" – przyznał.

Mayweather przeprosił także fanów, którzy byli obecni na poniedziałkowej konferencji prasowej tłumacząc, że on również "został absolutnie zaskoczony ustaleniami, na które nie wyraził zgody i nie miał o nich wiedzy".

- Jestem emerytowanym pięściarzem, który zarabia ogromne pieniądze na całym świecie za udziały w spotkaniach, przemówienia i okazjonalnie małe walki pokazowe – dodał.

Swój ostatni pojedynek Mayweather stoczył w sierpniu 2017 roku, kiedy na wielkiej gali w Las Vegas pokonał byłego mistrza dwóch kategorii wagowych federacji UFC Conora McGregora.

