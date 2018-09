Mike Tyson: W boksie brakuje osobowości

52-letni Mike Tyson, były mistrz świata w wadze ciężkiej, uważa, że obecnym pięściarzom brakuje osobowości i z tego powodu sport ten cieszy się mniejszą popularnością niż przed laty.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Joshua cięższy od Powietkina. Wideo Eurosport

- Jest inaczej, bo to nie są wielkie osobowości. Większość obecnych pięściarzy to spokojni ludzie. To miłe i dobre postacie. Ze mną było tak, że miałem ciągle jakieś kłopoty. Wszędzie było mnie pełno, dlatego zawsze pisano o mnie w prasie i dlatego teraz jest inaczej. Teraz mamy prawdziwych dżentelmenów. Ja byłem szalony i pakowałem się w kłopoty - powiedział Mike Tyson.

Reklama

Boks traci na popularności, co najlepiej obrazuje decyzja amerykańskiej telewizji HBO, która poinformowała w tym tygodniu, że od 2019 roku rezygnuje z pokazywania walk na żywo z powodu spadającej oglądalności. HBO była związana z boksem od 1973 roku.

W przeciwnym kierunku zmierzają mieszane sztuki walki. MMA zyskuje popularność także dzięki wyrazistym postaciom jak łobuzujący Irlandczyk z niewyparzonym językiem Conor McGregor. Tyson przyznał, że podobała mu się bokserska walka McGregora z byłym mistrzem świata Flyodem Mayweatherem Jr.

- Chodzę na UFC cały czas. To była dobra walka. Rozerwałem się - stwierdził Amerykanin, który w 1986 roku został w wieku 20 lat najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej. Jego prymat cztery lata później zakończyła niespodziewana porażka z Busterem Douglasem w Tokio.

Zdjęcie Mike Tyson / Getty Images

Tyson ma w życiorysie trzy lata więzienia za gwałt z 1992 roku, powrót do boksu w 1995 roku i odgryzienie kawałka ucha Evanderowi Holyfiedlowi dwa lata później w trakcie kolejnej walki. Ostatni pojedynek Tyson stoczył w 2005 roku.

Posiadaczem czterech pasów mistrzowskich w wadze ciężkiej (WBA, IBF, WBO oraz IBO) jest obecnie 28-letni Brytyjczyk Anthony Joshua. Jeden federacji WBC należy do 32-letniego Amerykanina Deontaya Wildera. Kibicom marzy się starcie unifikujące pasy, ale na razie obaj pięściarze nie potrafią dojść do porozumienia. Joshua rozprawił się więc ostatnio z Aleksandrem Powietkinem, podczas gdy 1 grudnia dojdzie do walki Wildera z innym Brytyjczykiem Tysonem Furym.

- Myślę, że w tym momencie najlepszy jest Joshua. Tyson Fury od dłuższego czasu nie walczył. Myślę, że stoczył za mało walk, powinien więcej wygrać - stwierdził były mistrz, który rozmawiał z reporterami w Indiach podczas konferencji promującej powstanie nowej ligi MMA.

Tyson przyznał, że zamiast wyskoczenia na jedną z bollywoodzkich imprez, odwiedzi raczej Dharavi, największe slumsy Azji.

- Ja pochodzę ze slumsów. Dorastałem tam - mówił Amerykanin wychowany w nowojorskim Brooklynie. - Ale miałem ambicję, żeby z tego się wydostać i dlatego teraz siedzę tutaj i z wami rozmawiam. W slumsach nie ma nic złego. Myślę, że im biedniejszy jesteś, tym lepszym bokserem się staniesz - ocenił Mike Tyson.

kip