Mistrz olimpijski James DeGale zrezygnował z pasa czempiona IBF

Mistrz olimpijski z Pekinu (2008 rok) w wadze średniej Anglik James DeGale zrezygnował z pasa czempiona organizacji IBF w kategorii super średniej - poinformowały w środę miejscowe media.

Najbliższym rywalem DeGale'a (24 zwycięstwa, dwie porażki i remis) w obronie tytułu mistrza świata miał być Wenezuelczyk Jose Uzcategui (27-2). Pięściarz z Londynu zdecydował jednak, że do tej walki nie dojdzie i zrzekł się pasa.



"Moja kariera powoli dobiega końca. Powalczę jeszcze kilka lat, dlatego chciałbym uczestniczyć w wielkich pojedynkach i zapisać się w historii boksu. Wkrótce z moim zespołem ogłosimy nowe, duże wyzwanie" - stwierdził 32-letni DeGale, cytowany przez brytyjskie media.



Według dziennikarzy, możliwym przeciwnikiem jest rodak, inny olimpijczyk z Pekinu Billy Joe Saunders (26-0), mistrz świata WBO w kategorii średniej. Do tej potyczki miałoby dojść 15 września w Londynie. Inne możliwe rozwiązanie to konfrontacja np. z czempionem WBA w super średniej George Grovesem.



Jako amator DeGale walczył w meczu towarzyskim z Polską (14:6) w 2007 roku w Kielcach. Pokonał wówczas wysoko na punkty Mirosława Nowosadę. Z kolei Groves nieznacznie wygrał z Robertem Talarkiem.