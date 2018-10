Mistrz świata w boksie - Graciano Rocchigiani zginął w wypadku samochodowym

Jeden z najbardziej znanych niemieckich pięściarzy - Graciano Rocchigiani zginął w wypadku samochodowym. Miał 54 lata.

Rocchigiani miał wypadek samochodowy we Włoszech. Jak twierdzi bz-berlin.de, były pięściarz miał we Włoszech partnerkę, do której regularnie jeździł z Berlina.

Rocchigiani stoczył w karierze 48 walk, z których 41 wygrał (19 przez nokaut), sześć przegrał i jedną zremisował.



Jedyny raz przez nokaut przegrał z Dariuszem Michalczewskim w 2000 roku. Pobił "Tygrysa" cztery lata wcześniej, ale zwycięstwo odebrano mu, bo znokautował rywala w nieprzepisowy sposób.

W 1998 roku wygrał walkę o mistrzostwo świata federacji WBA w wadze półciężkiej, a dziesięć lat wcześniej zdobył pas IBF w wadze średniej.

Po zakończeniu kariery bokserskiej kilkakrotnie wchodził w konflikt z prawem i miał problem z alkoholem.



