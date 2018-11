Mistrzostwa UE w boksie: Obruśniak i Wąchała awansowali do półfinałów

24-letni Radomir Obruśniak (60 kg, Róża Karlino) i 20-letni Filip Wąchała (69 kg, SAKO Gdańsk) awansowali we wtorek do półfinałów i tym samym zapewnili sobie co najmniej brązowe medale mistrzostw Unii Europejskiej w boksie w hiszpańskim Valladolid.



W pojedynkach ćwierćfinałowych Obruśniak pokonał Niemca Assana Hansena 3:2, a Wąchała wygrał z Austriakiem Marcelem Rumplerem 5:0.

Na podstawie losowania w półfinale wagi 49 kg jest Jakub Słomiński (Wda Świecie).

W ćwierćfinałach w kolejnych dniach wystąpią jeszcze: 52 kg Maciej Jóźwik (Skorpion Szczecin), 56 kg Jarosław Iwanow (Wisła Kraków) i +91 kg Aleksander Stawirej (Ziętek Team Kalisz). Odpadli zaś: 64 kg Damian Durkacz (Spartan Knurów), 75 kg Bartosz Gołębiewski (RUSHH Kielce) i 91 kg Michał Soczyński (PACO Lublin).

Mistrzostwa Unii Europejskiej nie były rozgrywane od czterech lat. W 2014 roku w Sofii w wadze 91 kg złoty medal zdobył Igor Jakubowski, który kilka dni temu od zwycięstwa rozpoczął zawodową karierę pięściarską.