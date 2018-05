Narodowa Gala Boksu. 17 tysięcy biletów sprzedanych

Dziś w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przed Narodową Galą Boksu, którą zaplanowano na 25 maja na stadionie PGE Narodowym. Organizatorzy poinformowali, że sprzedali już 17 tysięcy biletów, ale na tym nie chcą poprzestać.

- Do tej pory najwięcej wejściówek sprzedano na walkę Tomasz Adamka z Witalijem Kliczką we Wrocławiu, gdzie zasiadło 42 tysiące widzów. Życzyłbym sobie, żeby nie było nas mniej na PGE Narodowym - powiedział Marcin Najman, organizator widowiska.



Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów na górne trybuny w cenie 60 złotych. Najman potwierdził również, że cała gala będzie transmitowana w TVP Sport, a ponad trzygodzinną relację pokaże także TVP 1.



W Polsce galę będzie można obejrzeć bezpłatnie w telewizji, a poza granicami w systemie pay per view w cenie 20 dolarów za pośrednictwem strony narodowagalaboksu.pl.



Bohaterowie gali na czele z Mariuszem Wachem, Izu Ugonohem i Arturem Szpilką wzięli udział w krótkim treningu medialnym.



- Forma jest bardzo dobra. To jeszcze nie jest maksimum, bo przede mną kilka sparingów, ale na 25 maja będę świetnie przygotowany - stwierdził Izu Ugonoch.

