Narodowa Gala Boksu. Szpilka: Byłem w depresji, ciężko mi było z tego wyjść

Przez nikogo nieprzymuszony Artur Szpilka poczuł potrzebę, by publicznie wyznać, że ma za sobą depresję. Załamanie psychiczne było efektem sensacyjnej, z punktu widzenia pięściarza, porażki z Adamem Kownackim w jego ostatniej walce. Po odważnym wystąpieniu "Szpila" otrzymał gromkie brawa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Narodowa gala Boksu. Szpilka: Byłem w depresji INTERIA.PL

Nigdy nie jest łatwo przyznać się do takiej słabości, nazywanej chorobą cywilizacyjną XXI wieku. A już zwłaszcza przed tak licznym audytorium i na oczach całej bokserskiej Polski. W przypadku 28-letniego Szpilki miało to miejsce podczas konferencji prasowej anonsującej "Narodową Galę Boksu", która odbędzie się 25 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Reklama

Były pretendent do tytułu mistrza świata w wadze ciężkiej, w którym kibice do niedawna pokładali spore nadzieje, będzie jednym z uczestników widowiska bokserskiego na najbardziej reprezentacyjnej arenie sportowej w kraju. "Szpila" wraca na ring po dwóch porażkach, obu bardzo bolesnych, bo poniesionych przed czasem.

O ile pierwszy nokaut, wyglądający przerażająco, mógł zakończyć się koszmarnie dla zdrowia fizycznego sportowca z Wieliczki, o tyle drugi dużo bardziej odbił się na sferze mentalnej, na jakiś czas rujnując psychikę czupurnego zawodnika.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o walce z Fredem Kassim. Wideo TV Interia

Pięściarz od początku nie ukrywał, że ciężko przeżył porażkę z Adamem Kownackim, ale przez ponad osiem miesięcy, a tyle czasu minęło od walki w Uniondale, nigdy tak otwarcie nie ujawnił swojego osobistego dramatu.

- Byłem w depresji. Ciężko mi było z tego wyjść. Gdyby nie Kamila (narzeczona pięściarza - przyp. AG) i moje pieski, to naprawdę nie wiem, co bym robił. Już łapałem się wszystkiego, co mogłem. Myślałem o KSW, chciałem chodzić na grzyby. Pani psycholog dobrze powiedziała, że wszystko fajnie wygląda, jak się wygrywa. A jak się przegrywa, to zostajesz sam w domu - mówił emocjonalnie Szpilka.

Dla zobrazowania tego, co się z nim działo, przywołał jedną scenkę, która wydarzyła się jeszcze w Teksasie, przed decyzją o powrocie do Polski. - Nigdy nie zapomnę, jak Kama już nie chciała na mnie patrzeć i chodziła na ju-jitsu. Muszę to powiedzieć... Wychodzi z domu, ja leżę w łóżku i ryczę jak małe dziecko, a ona do mnie mówi: wychodzę stąd bekso. A ja w pisk. Trzasnęła drzwiami i zostałem w takim stanie. Po kilku minutach powiedziałem sobie, że tak nie może być - opowiedział Szpilka.

Koledzy sportowcy i obecni na sali goście nagrodzili Szpilkę burzą oklasków.

Rywalem "Szpili" podczas "Narodowej Gali Boksu" będzie 42-letni Amerykanin Dominick Guinn, który jeszcze nigdy nie przegrał przed czasem.



AG