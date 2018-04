Narodowa Gala Bosku. Artur Binkowski nie będzie rywalem Marcina Najmana

Artur Binkowski (16-5-3, 1 KO) ostatecznie nie będzie rywalem Marcina Najmana (15-4, 11 KO) podczas zaplanowanej na 25 maja "Narodowej Gali Boksu".

Zdjęcie Artur Binkowski (z prawej) i Marcin Najman /Fot. Mateusz Jagielski /East News

O wszystkim poinformował za pośrednictwem portali społecznościowych sam "El Testosteron". Występ mieszkającego na stałe w Kanadzie pięściarza na warszawskiej imprezie od dłuższego czasu stał pod znakiem zapytania. Nie da się ukryć, że Binkowski ma spore problemy osobiste, a poza tym jego kilka ostatnich wypowiedzi nie spodobało się organizatorom gali na PGE Narodowym.



Wiele wskazuje na to, że nowym rywalem Najmana zostanie były mistrz Europy, Albert Sosnowski (49-9-2, 30 KO). Poniżej przypominamy kartę walk zaplanowanej na 25 maja "Narodowej Gali Boksu".



Mariusz Wach (33-3, 17 KO) vs Eric Molina (26-5, 19 KO)



Izu Ugonoh (17-1, 14 KO) vs Fred Kassi (18-7-1, 10 KO)



Artur Szpilka (20-3, 15 KO) vs Dominick Guinn (35-11-1, 24 KO)



Ewa Piątkowska (10-1, 4 KO) vs TBA



Robert Talarek (20-12-2, 13 KO) vs Norbert Dąbrowski (21-7-2, 9 KO)



Rafał Jackiewicz (49-18-2, 22 KO) vs Robert Świerzbiński (19-7-2, 3 KO)



Marcin Najman (15-4, 11 KO) vs TBA