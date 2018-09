Niezapowiedziani goście w domu Mateusza Masternaka

Mateusz Masternak (41-4, 28 KO) miał niezapowiedzianych gości. Wieczorem odwiedzili go przedstawiciele organizacji VADA, zajmującej się wyrywkowymi kontrolami antydopingowymi.

Anglik i Niemiec odwiedzili "Mastera", pobierając próbki krwi i moczu. Polak dostając się do elitarnej ósemki turnieju World Boxing Super Series ostał objęty programem nie tylko WADA, ale i VADA. Takich niezapowiedzianych kontroli może być oczywiście więcej.



A dziś na sali Gwardii na treningu Mateusza pojawili się dla odmiany ludzie wynajęci przez organizatorów turnieju, kręcąc z Mateuszem wywiad oraz urywki treningu.



Masternak rozpoczął we wtorek sparingi. Jego rywalem 20 października w Orlando będzie jeden z głównych faworytów do ostatecznego zwycięstwa w WBSS, były mistrz świata federacji WBA kategorii cruiser - Yunier Dorticos (22-1, 21 KO).