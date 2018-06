Nikodem Jeżewski rzuca rękawicę Andrzejowi Fonfarze

W sobotni wieczór Andrzej Fonfara (30-5, 18 KO) udanie zadebiutował w limicie kategorii junior ciężkiej. I szybko pojawił się człowiek, który chętnie skrzyżuje z nim rękawice.

"Polski Książę" pokonał przed czasem cenionego Ismaiła Siłłacha, dzięki czemu wskoczył na dziesiąte miejsce w światowym rankingu witryny BoxRec i drugie w Polsce. Siódmy na krajowym podwórku jest Nikodem Jeżewski (14-0-1, 8 KO) i to właśnie on rzuca teraz rękawicę w stronę Fonfary.



"Bardzo szanuję Andrzeja Fonfarę jako sportowca, jednak chętnie sprawdzę miarodajność BoxRec i przywitam go w wadze junior ciężkiej z prawdziwym cruiserem" - napisał Jeżewski.



Nikodem wrócił po dłuższej przerwie i zanotował w tym roku dwa zwycięstwa. Najpierw w lutym znokautował Tarasa Oleksijenkę (KO 7), a potem wysoko wypunktował Demetriusa Banksa.

Zdjęcie Andrzej Fonfara (z lewej) w pojedynku z Ismaiłem Siłłachem / Leszek Szymański / PAP