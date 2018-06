Pacquiao chce walczyć z Łomaczenką

Promotor Bob Arum stwierdził, że Manny Pacquiao (59-7-2, 38 KO) nie jest zainteresowany pojedynkiem z Terence'em Crawfordem (32-0, 23 KO). Filipińczyk chciałby się natomiast zmierzyć z innym zawodnikiem z czołówki rankingów P4P - Wasylem Łomaczenką (11-1, 9 KO).

- Absolutnie nie jest zainteresowany walką z Crawfordem. Sam mi to powiedział. Chce się za to zmierzyć z Łomaczenką w wadze lekkiej. Mówi, że może zejść do tej kategorii wagowej - powiedział szef Top Rank, stajni od lat współpracującej z Pacquiao i promującej także Łomaczenkę.

Arum dodał, że sam nie ma nic przeciwko takiemu pojedynkowi.

- Od oglądania ich w akcji kręci się w głowie. W ringu obaj ciągle się kręcą. Zadają cios i zaraz przeskakują na drugą stronę. To byłaby niesamowita walka - stwierdził.

Aby można było do niej doprowadzić, Pacquiao musi najpierw pokonać regularnego mistrza WBA w dywizji półśredniej Lucasa Martina Matthysse (39-4, 36 KO). Z Argentyńczykiem będzie walczył 15 lipca w Kuala Lumpur.

