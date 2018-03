Parker: Kliczko to przeszłość. Jestem młodszy i potężniejszy

Joseph Parker (24-0, 18 KO) ani myśli kajać się przed Anthonym Joshuą (20-0, 20 KO) i bezustannie prowokuje rywala, z którym w sobotę w Cardiff powalczy o trzy pasy mistrzowskie wagi ciężkiej. Tym razem zdecydował się umniejszyć znaczenie wygranej przez niego walki z Władymirem Kliczką (64-5, 53 KO).

78 tysięcy brytyjskich fanów, którzy zapełnią Millennium Stadium w stolicy Walii, chce się przekonać, jaki postęp od poprzedniej wielkiej bitwy wykonał ich idol. "AJ" w kwietniu 2017 roku po pasjonującej rywalizacji znokautował próbującego wrócić na szczyt Ukraińca, choć ten był wówczas w najlepszej formie od lat. Kliczko dał z siebie wówczas dwieście procent, a mimo to przegrał, więc w lipcu, trzy miesiące po porażce na Wembley, doszedł do wniosku, że jego czas w zawodowym sporcie dobiegł końca i zawiesił rękawice na kołku.

Joshua za tamtą walkę był zewsząd chwalony, zauważano zgodnie, że wreszcie zastopował rywala z topu królewskiej kategorii wagowej i że pokonanie Kliczki można było traktować jako symboliczny początek jego panowania w dywizji ciężkiej. Broniący tytułu mistrza świata organizacji WBO Parker, który w sobotę zasadzi się na pasy mistrzowskie IBF i WBA, uważa jednak, że jego najbliższy przeciwnik po prostu wykonał swoją pracę. Był lepszy od pięściarza świetnego, ale już mającego swoje lata.

- Anthony ciągle mówi o Władzie, o tym, jak z nim wygrał i o tym, jakie to nie było wielkie osiągnięcie. Ale jeżeli on skupia się na Władimirze, to chcę mu przypomnieć, że ja Władimirem nie jestem. Jestem młodszy, szybszy, silniejszy - szczycił się w wywiadzie dla Sky Sports.

- Oczywiście nie chcę, żeby ktoś mnie źle zrozumiał. Kliczko to legenda tej dyscypliny i tej wagi. W końcu rządził nią przez dekadę. Nie mam wobec niego nic, poza szacunkiem. To świetny pięściarz, choć też wiekowy. Anthony musi przygotować się na to, że teraz dostanie zgoła odmienną walkę i zgoła odmiennego rywala - zapowiadał 25-latek z Nowej Zelandii.

Najpewniej kolejnym krokiem dla zwycięzcy sobotniego pojedynku, którym zgodnie według opinii publicznej i bukmacherów zostać ma Joshua, będzie wielka unifikacja czterech pasów wszystkich najważniejszych federacji bokserskich globu. Chodzi oczywiście o wielce wyczekiwane starcie z mistrzem świata WBC Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO).