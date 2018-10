Patryk Szymański. Zawiodłem. Muszę się podnieść

- Zawiodłem - pisze Patryk Szymański (19-1, 10 KO) po pierwszej zawodowej porażce na jednym z portali społecznościowych. W sobotę pięściarz z Konina poległ niespodziewanie przed czasem z Fouadem El Massoudim (15-11, 2 KO).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilder i Fury o mało się nie pobili w Los Angeles. Wideo © 2018 Associated Press

"Zawiodłem. Smutek i żal powoli mijają, nasila się natomiast sportowa złość. Nie chcę rozpamiętywać ostatniej walki, nic to już nie zmieni. Najważniejsze jest to, że muszę się odbudować, podnieść i dalej dążyć do celu. Taki zimny prysznic był mi potrzebny, tę lekcję zapamiętam na długo" - stwierdził 25-letni zawodnik.



"Fala krytyki jaka na mnie spadła jest uzasadniona. Nie zamierzam się jednak poddawać. Nic nie dzieje się bez przyczyny, to trudny moment ale muszę go przetrwać. Pragnę szybkiego rewanżu" - dodał.



"Dziękuję również za wszystkie słowa wsparcia, które pomagają mi odbudować się psychicznie. To dla mnie ważne, patrzę tylko do przodu" - zakończył Szymański.