PBN. Ewa Brodnicka zmierzy się z Sarah Pucek

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) podczas gali Polsat Boxing Night: Noc Zemsty, która 21 kwietnia odbędzie się w Częstochowie, stanie do pierwszej obrony tytułu mistrzyni świata federacji WBO wagi super piórkowej. Jej rywalką będzie notowana w czołówce tej kategorii Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO).

Zdjęcie Ewa Brodnicka /Fot. Tomasz Radzik/Agencja SE /East News

30-letnia Kanadyjka notuje serię czterech kolejnych zwycięstw, a ostatnio sięgnęła po pas NABF, czyli Ameryki Północnej



Pucek od dzieciństwa była związana ze sportem. Dorastała razem z pięcioma starszymi braćmi, co według niej odcisnęło spore piętno na jej karierze bokserskiej. Uprawiała też siatkówkę, piłkę nożną oraz koszykówkę, ale dopiero gdy po raz pierwszy założyła rękawice, to zrozumiała, co jest jej przeznaczeniem.



Kanadyjka nie boi się przyjąć ciosu, nie boi się też wyzwań, dlatego właśnie zaakceptowała tę walkę. Określa siebie jako "często zbyt agresywną", a właśnie taki styl ma jej przynieść pas mistrzyni świata.



Polka sięgnęła po pas World Boxing Organisation w wersji tymczasowej w maju ubiegłego roku pokonując na punkty Irmę Adler. Promujący Ewę Mariusz Grabowski wygrał przetarg na walkę z pełnoprawną mistrzynią w ramach obowiązkowej obrony, jednak Ramona Kuehne oddała swój tytuł bez walki. Najbliższy start będzie więc dla Brodnickiej pierwszą obroną upragnionego pasa.

Karta walk gali PBN "Noc Zemsty":

Reklama

Tomasz Adamek (52-5, 30 KO) vs TBA

Mateusz Masternak (40-4, 27 KO) vs Youri Kalenga (23-4, 16 KO)

Adam Balski (11-0, 8 KO) vs Denis Graczew (16-6-1, 9 KO)

Damian Jonak (39-0-1, 21 KO) vs Lukas Ndafoluma (11-1, 3 KO)

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) vs Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO)

Robert Parzęczewski (18-1, 11 KO) vs Emmanuel Danso (28-2, 23 KO)

Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 KO) vs Michał Żeromiński (13-3-1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-1, 3 KO) vs Damian Wrzesiński (13-1-1, 5 KO)