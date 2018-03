PBN: Tomasz Adamek kontra Joey Abell 21 kwietnia

Tomasz Adamek (52-5, 30 KO) po raz kolejny wraca na ring. 21 kwietnia jego rywalem będzie Amerykanin Joey Abell (34-9, 32 KO).

To będzie główne danie gali "Polsat Boxing Night: Noc Zemsty", która odbędzie się w Częstochowie.

Mocno bijącego pięściarza z Minnesoty eksperci znali od dawna, ale przeciętny polski kibic poznał go dopiero we wrześniu ubiegłego roku, gdy ciężko znokautował Krzysztofa Zimnocha.

- Jeśli mam porównać ubiegłoroczną walkę z Zimnochem do tej kwietniowej, to moim zdaniem będzie to inny rodzaj trudności. Zimnoch i Adamek różnią się pod względem stylu - powiedział w rozmowie z bokser.org Abell (34-9, 32 KO). - Krzysiek jest młodszy i silniejszy, za to Adamek jest prawdziwym weteranem i posiada świetnie umiejętności - uważa najbliższy przeciwnik "Górala". - Nie mogę się doczekać wyzwania - dodał.

- Adamek zawsze był jednym z moich ulubionych wojowników i życzę mu wszystkiego najlepszego, ale tak jak lew, król dżungli, zawsze musisz bronić się przed młodszym lwem. Zamierzam rzucić wyzwanie Adamkowi na jego terenie, w ważnym dla Polaków miejscu. Polscy fani są najlepsi na świecie. Kocham ich. Jako fani chcecie dostać najlepszy boks, najlepsze kombinacje. Wszystko to dostaniecie ode mnie i od pana Adamka - obiecuje kwietniowy rywal "Górala".

Co sądzi o swoim rywalu Adamek? - Ma czym uderzyć, przewrócił Krzyśka. Nie jest może bardzo odporny na ciosy, ale bije mocno. Ja jednak też mam swoje atuty i będę próbował je wykorzystać - powiedział Adamek w magazynie "Puncher" na Polsacie Sport.

Amerykanin w ostatnim pojedynku znokautował już w trzeciej rundzie Zimnocha, wcześniej rzucając białostoczanina dwa razy na deski. Adamek zdaje sobie zatem sprawę, że w ringu nie będzie miejsca na choćby chwilę nieuwagi.

- Wszystko okaże się w ringu. Jeśli będę miał swoje atuty, to wygram - przyznał Adamek.

Ostatnią walkę Adamek stoczył 18 listopada ubiegłego roku w Częstochowie. Pokonał jednogłośnie na punkty Kameruńczyka Freda Kassiego (18-7-1, 10 KO).

Karta walk gali:

Tomasz Adamek (52-5, 30 KO) vs Joey Abell (34-9, 32 KO)

Mateusz Masternak (40-4, 27 KO) vs Youri Kalenga (23-4, 16 KO)

Adam Balski (11-0, 8 KO) vs Denis Graczew (16-6-1, 9 KO)

Damian Jonak (39-0-1, 21 KO) vs Lukas Ndafoluma (11-1, 3 KO)

Ewa Brodnicka (14-0, 2 KO) vs Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO)

Robert Parzęczewski (18-1, 11 KO) vs Emmanuel Danso (28-2, 23 KO)

Łukasz Wierzbicki (15-0, 6 KO) vs Michał Żeromiński (13-3-1, 1 KO)

Michał Chudecki (11-2-1, 3 KO) vs Damian Wrzesiński (13-1-1, 5 KO)