Pięściarz Igor Jakubowski podpisał zawodowy kontrakt

Jeden z najbardziej utytułowanych polskich pięściarzy w boksie olimpijskim w ostatnich latach Igor Jakubowski przechodzi na zawodowstwo. Pięściarz z Konina związał się kontraktem z Tomaszem Turkowskim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh: Marzenia się spełniają. Wideo TV Interia

Niespełna 26-letni Jakubowski to trzykrotny amatorski mistrz Polski seniorów, mistrz Unii Europejskiej, zwycięzca Turnieju im. Feliksa Stamma, wicemistrz Europy z 2015 roku i uczestnik igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro.

Reklama

Ostatnio zawodnik zmagał się jednak głównie z poważną kontuzją dłoni, która uniemożliwiła mu starty w kolejnych turniejach. Teraz już wiemy, że po zaleczeniu tego urazu Jakubowski powróci między liny jako zawodowiec.

- Na moją decyzję złożyło się wiele czynników. Przede wszystkim osiągnąłem w boksie olimpijskim prawie wszystko to, co zamierzałem. PZB potraktował mnie jak Amerykanie traktują samochody, zepsuty to na śmieci... Potrzebuję nowego bodźca, motywacji do ciężkiej pracy, a wiem że boks zawodowy mi to da - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Igor Jakubowski.

Pięściarz z Konina zadeklarował również, że zawodowe starty będzie chciał toczyć w kategorii junior ciężkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Wach i Rafał Jackiewicz o starciu Szpilki z Binkowskim. Wideo TV Interia