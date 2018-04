Polsat Boxing Night. Ewa Brodnicka obroniła pas WBO

To nie był spacerek, ale Ewa Brodnicka (15-0, 2 KO) pokonała jednogłośnie na punkty (100:90, 97:93, 99:91) Kanadyjkę Sarę Pucek (8-3-1, 1 KO) na gali Polsat Boxing Night w Częstochowie. Tym samym "Kleo" obroniła pas mistrzowski federacji WBO w kategorii super lekkiej.

Ewa Brodnicka została mistrzynią świata WBO w kategorii super piórkowej bez wychodzenia do ringu. Polka otrzymała pas, bo jej niedoszła rywalka Ramona Kuehne zrezygnowała z walki, gdy jej promotor przegrał przetarg na pojedynek. Niemka uznała, że nie zamierza boksować w Polsce i została pozbawiona tytułu.

Tym samym w sobotę Brodnicka (14-0, 2 KO) stoczyła pierwszą walkę od czerwca 2017, kiedy w Ergo Arenie pokonała Viviane Obenauf. Tym razem jej rywalką była Kanadyjka Sarah Pucek (8-2-1, 1 KO), która wygrała cztery ostatnie pojedynki. Polka była uznawana za faworytkę starcia. Jak podkreślała wiele się nauczyła pod okiem nowego trenera Gusa Currena.

Brodnicka rozpoczęła bardzo agresywnie atakując przeciwniczkę ciosami prostymi i sierpowymi, z których kilka doszło do szczęki. Pięściarka z Kanady była wyraźnie zaskoczona akcjami Polki. W kolejnych rundach "Kleo" kontrolowała walkę przede wszystkim kłując lewym prostym.

Od czwartego starcia Pucek zaczęła odpowiadać. Ponadto Polka była coraz bardziej zmęczona. Kanadyjka szła do przodu i nie trzymała gardy, przez co przyjmowała dużo ciosów, ale nie robiły one na niej zbyt dużego wrażenia.

W końcowych rundach Pucek prezentowała się lepiej, niż na początku - przyspieszyła i próbowała zagonić Polkę pod liny, jednak Brodnicka dobrze kontrowała. Obie pokazały wielkie serce do walki, a Kanadyjka okazała się niebezpieczną rywalką. Problem w tym, że - co było doskonale widać w walce - nie ma większego pojęcia o defensywie.

Ostatecznie Brodnicka wygrała jednogłośnie na punkty. Jeden z sędziów dał jej nawet wszystkie rundy, co jest jednak przesadą. Pas wręczyła jej była mistrzyni UFC w kategorii słomkowej Joanna Jędrzejczyk.

