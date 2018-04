Polsce odebrano organizację bokserskich mistrzostw Europy kobiet

Europejska Federacja Bokserska (EUBC) w piątek poinformowała Polski Związek Bokserski (PZB) o odebraniu prawa do organizacji mistrzostw Europy kobiet we Władysławowie w dniach 10-19 maja. Po 15 kwietnia zostanie wybrany nowy gospodarz.

Zdjęcie . /AFP

"Decyzję o odwołaniu mistrzostw Europy we Władysławowie podjął Komitet Wykonawczy EUBC jednocześnie otwierając konkurs na nowego organizatora tej imprezy. O szczegółach tej sprawy poinformujemy w najbliższych dniach" - przekazał rzecznik prasowy PZB Janusz Stabno.

Reklama

Do 15 kwietnia władze EUBC będą czekały na zgłoszenia kandydatów do organizacji turnieju. Nieoficjalnie podaje się, że gospodarzem ME podobnie jak ostatnio będzie Sofia.

Jak informuje Jarosław Drozd z branżowego portalu polskiboks.pl, w związku z tym reprezentantki Polski nie pojadą na zgrupowanie szkoleniowe do Turcji, ani nie rozegrają we Władysławowie (Cetniewie) międzynarodowego meczu z Turczynkami.