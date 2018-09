Poważni sparingpartnerzy Tomasza Adamka

Tomasz Adamek (53-5, 31 KO) sparuje od zeszłej środy w ramach przygotowań do starcia z Jarrellem Millerem (21-0-1, 18 KO). A na sali gwiazdy wagi ciężkiej. Pojedynek odbędzie się 6 października w Chicago.

"Góral" trenuje na Florydzie pod okiem Gusa Currena - pierwszego trenera, oraz Jakuba Chyckiego, specjalisty od przygotowania fizycznego.



"Big Baby" będzie z pewnością bardzo trudnym rywalem, ale Polak ma na sali znakomitych sparingpartnerów.

Pierwszy to były mistrz świata wagi ciężkiej, cięższy i dysponujący mocnym uderzeniem Bermane Stiverne (25-3-1, 21 KO). Drugi to dawny pretendent do trzech pasów, słynący ze szczelnej gardy, pressingu i mocnego tempa Bryant Jennings (24-2, 14 KO).



Obaj powinni pomóc Adamkowi przygotować mistrzowską formę na faworyzowanego Millera. W czwartek zrobili z Adamkiem osiem rund.