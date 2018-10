Prezydent UFC: Nie zwracajcie uwagi na walkę Chabib – Floyd

Choć mistrz UFC w wadze lekkiej Chabib Nurmagomiedow (27-0) i legendarny już pięściarz Floyd Mayweather jr (50-0) od ponad tygodnia mówią o ich potencjalnym starciu w bokserskim ringu, to zdaniem prezydenta UFC do walki nie dojdzie. Dana White twierdzi, że to jedynie zagrywki Floyda, by zwrócić na siebie uwagę.

White zapewne ma deja vu – prawie dwa lata temu przechodził to samo, gdy Mayweather i największa gwiazda UFC Conor McGregor zaczęli mówić o ich potencjalnej walce. Choć początkowo prezydent UFC stanowczo zaprzeczał, że taki pojedynek kiedykolwiek dojdzie do skutku, to ostatecznie panowie spotkali się w bokserskim ringu. ”The Money” bez większych problemów pokonał Irlandczyka przez techniczny nokaut w 10. rundzie.

Ponad tydzień temu pojawił się temat starcia aktualnego mistrza wagi lekkiej Chabiba Nurmagomiedowa z Mayweatherem. Zaczęło się od nagrania zamieszczonego na Instagramie pierwszego z wymienionych, a później pojawiła się odpowiedź Amerykanina na Twitterze. Od tego czasu obaj wspominali o potencjalnej walce przy kilku okazjach. White, podobnie jak w przypadku konfrontacji McGregora z Floydem, stanowczo zaprzecza, że niepokonani zawodnicy spotkają się w ringu.

- Przestańcie, nie zwracam na to uwagi i wy też powinniście tak zrobić – powiedział najważniejszy człowiek w UFC.

- Po pierwsze, nikt z teamu Mayweathera się z nami nie kontaktował. Po drugie, Chabib ma ważny kontrakt z UFC – podkreślił.

- Floyd potrafi zadbać o rozgłos, gdy tego chce. Jest w tym naprawdę dobry – stwierdził White.

Wydaje się, że starcie Chabiba z Mayweatherem mimo wszystko jest możliwe. Powód? Oczywiście pieniądze. Każdy, kto będzie mógł zarobić na takim pojedynku będzie próbował do niego doprowadzić. White również – dzięki walce McGregor – Mayweather duża kwota została przelana także na konto UFC. Teraz byłoby podobnie.

