Prezydent WBO chce zawiesić Billy'ego Joe Saundersa na pół roku

Prezydent federacji WBO Francisco "Paco" Valcarcel potwierdził, że Billy Joe Saunders (26-0, 12 KO) nie jest już posiadaczem mistrzowskiego tytułu w kategorii średniej. Ponadto organizacja będzie wnosiła o zdyskwalifikowanie Brytyjczyka w prawach zawodnika na pół roku.

Przypomnijmy, że wszystko przez wpadkę, którą Saunders zanotował przed kilkoma dniami na wyrywkowej kontroli organizacji VADA. W jego organizmie wykryto Oxilofrine, choć sam Billy do dziś przekonuje, iż zakazany środek był w spreju do nosa.



- BJ Saunders dobrowolnie zwakował mistrzowski pas organizacji WBO i publicznie przeprosił za naruszenie przepisów antydopingowych Komisji Stanu Massachusetts. W konsekwencji stawką zaplanowanego na 20 października pojedynku pomiędzy Demetriusem Andrade i Walterem Kautondonkwą będzie wakujący tytuł - potwierdził "Paco" Valcarcel.



- Ponadto zarekomenduję również Komitetowi Wykonawczemu WBO zawieszenie Saundersa za to wykroczenie w prawach zawodnika na sześć miesięcy - zdradził prezydent WBO.