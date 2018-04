Promotor Anthony'ego Joshuy: Następnym rywalem Wilder lub Powietkin

Eddie Hearn, szef promującej Anthony'ego Joshuę (21-0, 20 KO) stajni Matchroom Boxing, zapowiedział, że kolejnym rywalem Anglika będzie Deontay Wilder (40-0, 39 KO) lub Aleksander Powietkin (34-1, 24 KO).

Zdjęcie Anthony Joshua /AFP

W czwartek federacja WBA wezwała Joshuę i Powietkina do walki, dając obozom obu zawodników 30 dni na negocjacje.



"W tej chwili oznacza to, że jest bardzo prawdopodobnie, iż następnym rywalem Anthony'ego będzie Wilder lub Powietkin" - oświadczył Hearn.



Rosjanie mówili wcześniej, że chętnie zmierzą się z Joshuą w Wielkiej Brytanii, ale promotor Andriej Riabiński stwierdził teraz, że woli, aby walka odbyła się w Rosji.



"Rosja jest dla nas priorytetem, chciałbym, aby rosyjscy kibice zobaczyli ten pojedynek. Możliwa jest też jednak walka w Anglii, na razie jeszcze o tym z Hearnem nie rozmawialiśmy" - stwierdził.



Według Riabińskiego do pojedynku Joshua-Powietkin może dojść we wrześniu.