Promotor Gołowkina: Nie będzie walki z Charlo

Promotor Giennadija Gołowkina (38-1-1, 34 KO) poinformował, że nie dojdzie do walki eliminacyjnej do tytułu WBC w wadze średniej pomiędzy Kazachem a Jermallem Charlo (27-0, 21 KO).

Pojedynek został niedawno zarządzony przez World Boxing Council. Zwycięzca miałby zaboksować o pas mistrzowski, który dzierży Saul Alvarez (50-1-2, 34 KO).

- Walka z Charlo nie ma sensu, nie dojdzie do niej - oznajmił Tom Loeffler, promotor Gołowkina.

Alvarez odebrał Kazachowi pas WBC - a także tytuł WBA - w ubiegłym miesiącu, kiedy pokonał go na gali w Las Vegas decyzją sędziów dwa do remisu. Najbliższą walkę Meksykanin stoczy w limicie kategorii super średniej - 15 grudnia zmierzy się w Nowym Jorku z Rockym Fieldingiem (27-1, 15 KO). Nie wiadomo jeszcze, czy będzie to jednorazowy wypad, czy "Canelo" pozostanie w tej wadze na dłużej.