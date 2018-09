Promotor Joshuy: Skupiamy się tylko na walce z Wilderem

Promotor Anthony'ego Joshuy (22-0, 21 KO) podkreśla, że Anglika interesuje w tej chwili tylko i wyłącznie potyczka unifikacyjna z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO).

- Mamy kilka miesięcy na negocjacje, ale jasno daliśmy do zrozumienia, że nie chcemy czekać do 1 grudnia. Chcemy podpisać umowę wcześniej. Mój ojciec usiądzie na początku października z Shellym Finkelem, aby porozmawiać o warunkach. Wcześniej wysłaliśmy im już podpisany kontrakt ze wszystkimi warunkami, na które się zgodzili. Nie odpowiedzieli. Chcemy się dowiedzieć, czego chcą tym razem. Jeśli mają jakieś inne oczekiwania, to nie ma problemu, zrobimy inną umowę. Skupiamy się teraz wyłącznie na kwietniowej walce z Wilderem o niekwestionowane mistrzostwo wagi ciężkiej - mówi Eddie Hearn.

- Jeśli Fury pokona Wildera, to Wilder będzie mógł skorzystać z klauzuli rewanżu, tak że wypadną obaj. Wtedy będziemy mogli podejść do obowiązkowej obrony pasa WBO i zmierzyć się z Whyte'em. Ale na razie w stu procentach skupiamy się na Wilderze - dodaje.

Wilder i Tyson Fury (27-0, 19 KO) zmierzą się 1 grudnia. Kolejna walka Joshuy zaplanowana jest na 13 kwietnia.