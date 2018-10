Promotor Millera: Będę zdziwiony, jeśli Adamek dotrwa do końca

Dmitrij Salita, współpromotor Jarrella Millera (21-0-1, 18 KO), nie ma wątpliwości, że jego zawodnik poradzi sobie dziś w nocy z Tomaszem Adamkiem (53-5, 31 KO).

- Adamek był mistrzem w wadze półciężkiej i cruiser, a potem długo utrzymywał się w czołówce ciężkiej. Ktoś taki musi być wyjątkowy. Można pomyśleć, że ponad 40-letni Adamek ma już najlepszy czas za sobą, ale jako iż to wyjątkowy facet, bierzemy go bardzo poważnie. Zna przecież wiele sztuczek. Wierzę jednak, że Jarrell da świetną walkę i efektownie zwycięży - mówi Salita.

- Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Adamek dotrwał do końca. Interesujący jest fakt, że to on nalegał na dwanaście rund zamiast dziesięciu. Na pewno będzie w wielkiej formie i wspomagany przez polskich kibiców. Walka powinna być dobra, ale jeśli zakończy się na punkty, będę zdziwiony - dodał promotor 143-kilogramowego "Big Baby".

Przypomnijmy, że lepszy z tej dwójki zyska status pretendenta do pasa WBA Regular. Galę z Chicago pokaże Polsat Sport. Początek od godziny 2 w nocy. "Góral" powinien wyjść do ringu tuż przed 5.