Promotor Powietkina: Niebawem walka z Joshuą w Londynie

Promotor Aleksandra Powietkina (34-1, 24 KO), obowiązkowego pretendenta do tytułu WBA w wadze ciężkiej, poinformował, że wkrótce dojdzie do pojedynku z Anthonym Joshuą (21-0, 20 KO).

Pisaliśmy już o poniedziałkowym spotkaniu Andrieja Riabińskiego z Eddiem Hearnem - promotorem AJ-a. Hearn stwierdził tylko, że było to "dobre spotkanie", nie ujawniając żadnych konkretów. Riabiński zdradził trochę więcej i zasugerował, że do walki może dojść w niedalekiej przyszłości.



"Odwiedził nas Eddie Hearn. Rozmawialiśmy o walce Joshua - Powietkin niebawem w Londynie. Tyko nikomu o tym jeszcze nie mówcie! (Znajdujemy się w trakcie negocjacji)" - napisał rosyjski promotor na Instagramie.



Cały czas trwają też negocjacje w sprawie potyczki Joshuy z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Walka może się odbyć we wrześniu, jeśli lokalizacją byłaby Wielka Brytania, lub w listopadzie w przypadku pojedynku na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zdjęcie Aleksander Powietkin (z prawej) w marcu rozprawił się z Davidem Pricem / AFP