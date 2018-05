Promotor Stevensona: Rewanż z Jackiem również w Kanadzie

Obóz Adonisa Stevensona (29-1-1, 24 KO) jest otwarty na walkę rewanżową z Badou Jackiem (22-1-3, 13 KO), ale podkreśla, że ona także powinna się odbyć w Kanadzie.

Kanadyjczyk i Szwed spotkali się rano na ringu w Toronto. Pojedynek zakończył się remisem, a Jack stwierdził, że teraz Stevenson powinien przyjechać na jego teren i walczyć z nim w Las Vegas. Kanadyjczycy preferują jednak walkę u siebie.



"Świetnie byłoby to zobaczyć jeszcze raz. Rewanż może się odbyć w Montrealu, Qubecu bądź Toronto. Musi do niego dojść na terytorium Kanady, myślę, że wszyscy się co do tego zgodzą. Walka powinna mieć miejsce tam, gdzie budzi największe zainteresowanie" - oznajmił Yvon Michel, promotor Stevensona.



W pojedynku z Jackiem Stevenson po raz dziewiąty obronił tytuł WBC w wadze półciężkiej.

Zdjęcie Adonis Stevenson (z prawej) w walce z Badou Jackiem / AFP