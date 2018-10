Salita: Miller wyglądał imponująco w starciu z Adamkiem

- Jarrell wykonał kawał dobrej roboty, pokonując w świetnym stylu tak uznanego weterana - mówi Dmitriy Salita, promotor Jarrella Millera (22-0-1, 19 KO), który w nocy z soboty na niedzielę rozbił przed czasem w niecałe dwie rundy Tomasza Adamka (53-6, 31 KO).

"Big Baby" nabył tym samym prawa do starcia z Fresem Oquendo (37-8, 24 KO) o wakujący pas WBA Regular. I właśnie w tym kierunku podąży chyba teraz osiłek z Brooklynu.



"Sposób, w jaki Jarrell rozprawił się z Adamkiem, był naprawdę imponujący. Od jakiegoś czasu pozostaje najbardziej aktywnym pięściarzem z czołówki wagi ciężkiej, a co najważniejsze, z walki na walkę prezentuje się coraz lepiej. Czekamy na sytuację z federacją WBA i chcemy, by Jarrell wrócił jeszcze w tym roku. Nie otrzymał mocnych ciosów, jest zdrowy i gotowy" - zapowiada Salita.



"Podobno Joshui najbliżej 13 kwietnia do rewanżu z Whyte'em, lecz jeśli mój zawodnik da kolejne wielkie show w grudniu, włączy się mocno do gry jako potencjalny przeciwnik Joshuy" - dodał promotor Amerykanina.

Zdjęcie Jarrell Miller znokautował Tomasza Adamka w drugiej rundzie / AFP