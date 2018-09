Saul Alvarez wygrał w sądzie. Nie zapłaci wielkiego odszkodowania

Na kilkadziesiąt godzin przed wielkim rewanżem z Giennadijem Gołowkinem (38-0-1, 34 KO) ważne zwycięstwo, póki co w sądzie, zanotował Saul Alvarez (49-1-2, 34 KO). Popularny Meksykanin może przystąpić do walki z lżejszym sercem.

Canelo wygrał sprawę w Miami. Grupa All Star Boxing pozwała go o 8,5 miliona dolarów. Chodzi o początki zawodowej kariery Meksykanina. W latach 2008-09 Canelo przez piętnaście miesięcy boksował dla All Star Boxing, potem zmienił jednak barwy na Golden Boy Promotions i właśnie za to został pozwany.



Były mistrz świata będzie musiał zapłacić odszkodowanie dawnym promotorom, lecz zamiast olbrzymich pieniędzy, skończy się na sumie w granicach 50 tysięcy dolarów. W 2016 roku są oddalił podobny pozew wobec Golden Boy Promotions.