Sullivan Barrera jest gotów na każdego w wadze półciężkiej

Sullivan Barrera (22-2, 14 KO) pokonał Seana Monaghana (29-2, 17 KO) na gali w Brooklynie i podkreśla, że jest gotowy do walk z czołówką wagi półciężkiej. Kubańczyk wygrał z Amerykaninem jednogłośną decyzją sędziów. Dwóch z nich punktowało 99-91, a trzeci 98-92.

- To silny gość. Mówiłem chłopakom przed walką, że to twardziel. Wiedzieliśmy z trenerem, że łatwo nie będzie. Widziałem zmęczenie na jego twarzy, chciałem go znokautować, ale jest naprawdę twardy - oznajmił zwycięzca.

- Jesteśmy gotowi na każdego. Udowodniłem dzisiaj, że jestem mocnym pięściarzem kategorii półciężkiej - dodał.

Dla Barrery potyczka z Monaghanem była pierwszą od czasu porażki z Dmitrijem Biwołem. Kubańczyk w marcu przegrał z Rosjaninem przez techniczny nokaut w dwunastej rundzie.