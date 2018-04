Szef Showtime: Broner nie może sobie pozwolić na porażkę

Szef sportu w telewizji Showtime Stephen Espinoza podkreśla, że walka z Jessiem Vargasem (28-2, 10 KO), która odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu na Brooklynie, będzie miała decydujące znaczenie dla dalszej kariery Adriena Bronera (33-3, 24 KO).

Zdjęcie Adrien Broner /AFP

"To jeden z najbardziej popularnych zawodników w tym sporcie, ale musi wygrywać, żeby pozostać w czołówce. Znajduje się w tej chwili w krytycznym punkcie. Nie może sobie pozwolić na kolejną porażkę, jeśli chce dalej należeć do elity. Tak więc to dla niego bardzo ważna walka" - stwierdził Stephen Espinoza.



"Nadal jestem jednym z najlepszych bokserów tej ery. Kiedy już zakończę karierę, będę uważany za jednego z najlepszych zawodników, którzy kiedykolwiek założyli rękawice. W sobotę dam wszystkim coś, co zapamiętają na długo" - oznajmił z kolei sam Broner.



Walka Broner - Vargas będzie głównym wydarzeniem zawodów w hali Barclays Center. Na gali dojdzie też m.in. do walki Davis - Cuellar i Charlo - Centeno Jr. Transmisja od 3:00 w TVP Sport.