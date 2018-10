Szpilka - Wach. Jedenaście dni do walki

Już jutro Artur Szpilka (21-3, 15 KO) - szykujący się do walki z Mariuszem Wachem (33-3, 17 KO), zaprezentuje się na treningu medialnym. Gala w Gliwicach już za jedenaście dni.

Oprócz "Szpili" jutro zobaczymy również Macieja Sulęckiego, Przemysława Zyśka oraz Ewę Piątkowską. Całość poprowadzi trener Andrzej Gmitruk.

- W tej walce jest na pewno duży ładunek emocjonalny - mówi "Szpila", który w maju zwycięsko powrócił na ring po porażkach z Deontayem Wilderem i Adamem Kownackim. - Szanujemy się z Mariuszem, ale obaj damy z siebie wszystko. Patrząc w oczy Wacha, widzę, że jest pewny siebie, ale mi to odpowiada. Ja też w siebie wierzę i wszystko rozstrzygnie się 10 listopada.

- Jestem pewny siebie, bo wiem, co ja potrafię i wiem, co potrafi Artur - tłumaczy znany z niezwykłej odporności na ciosy "Wiking". - Adrenalina już jest, ale ona jest w środku. Czym bliżej walki tym będzie goręcej i w pewnym momencie wystarczy mała iskra i może naprawdę zawrzeć. Ja nie daję po sobie poznać, że przejmuję się tą walką, ale emocje są duże.

Poniżej rozpiska gali KnockOut Boxing Night 5:

ciężka, 10 rund: Mariusz Wach (33-3, 17 KO) vs Artur Szpilka (21-3, 15 KO)

średnia, 10 rund: Maciej Sulęcki (26-1, 10 KO) vs Jean Michel Hamilcaro (25-9-3, 6 KO)

junior średnia, 10 rund o pas WBC: Ewa Piątkowska (11-1, 4 KO) vs Ornella Domini (13-1, 3 KO)

półciężka, 10 rund: Paweł Stępień (11-0, 10 KO) vs Dimitrij Suchocki (23-6, 16 KO)

półciężka, 6 rund: Marek Matyja (14-1-1, 6 KO) vs Remigiusz Wóz (11-3, 6 KO)

ciężka, 6 rund: Łukasz Różański (9-0, 8 KO) vs Eugen Buchmueller (13-3, 10 KO)

junior średnia, 8 rund: Przemysław Zyśk (8-0, 3 KO) vs Igor Fanijan (16-16-3, 8 KO)