Szpilka - Wach. Szpilka lżejszy od Wacha o prawie 15 kilogramów

Artur Szpilka ważył 108,7 kg, a Mariusz Wach 123 kg podczas oficjalnej ceremonii ważenia przed jutrzejszą walką wieczoru na gali KnockOut Boxing Night w Arenie Gliwice. Transmisja widowiska w TVP Sport oraz na portalu sport.tvp.pl, a walkę wieczoru pokaże TVP 1 od godziny 22.50.

Pojedynek Szpilki z Wachem to elektryzująco zapowiadające się starcie w polskiej wadze ciężkiej, o nieoficjalny numer dwa, za plecami Adama Kownackiego. Po ceremonii ważenia odbyło się tradycyjne spojrzenie sobie pięściarzy w oczy, gdy zawodnicy już po raz ostatni przed pojedynkiem spotkali się przenikliwym wzrokiem.

Na końcu obaj zawodnicy serdecznie się do siebie uśmiechnęli i podali sobie dłonie.



Pojedynek wieczoru poprzedzi starcie w kategorii półciężkiej Pawła Stępnia z Dmitrijem Suchockim, a do ringu wejdą także między innymi zaliczany do światowej czołówki wagi średniej Maciej Sulęcki i mistrzyni świata WBC wagi superpółśredniej Ewa Piątkowska.



Pozostałe wyniki ważenia przed Knockout Boxing Night#5:

Maciej Sulęcki (72,3 kg) - Jean Michel Hamilcaro (71,9 kg)

Paweł Stępień (79 kg) - Dmitrij Suchocki (79,2 kg)

Łukasz Różański (110,2 kg) - Eugen Buchmueller (102,1 kg)

Przemysław Zyśk (70,4 kg) - Igor Faniyan (70,5 kg)

Marek Matyja (79,6 kg) - Remigiusz Wóz (79,4 kg)

