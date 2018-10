Szpilka: Zobaczymy, czy Wach spełni buńczuczne zapowiedzi

Artur Szpilka ze spokojem przyjmuje deklaracje Mariusza Wacha, który przekonuje, że 10 listopada na gali KnockOut Boxing Night #5 w Gliwicach zafunduje mu szybki nokaut.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tyson Fury szykuje się na Wildera. Wideo Eurosport

Wach kilka dni temu oświadczył za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pokona "Szpilę" szybciej niż Adam Kownacki, który na wygraną z zawodnikiem z Wieliczki potrzebował niespełna czterech rund.



Były pretendent do pasa WBC wagi ciężkiej nie wierzy jednak w przesadnie ofensywną taktykę dwumetrowego rywala.



- Jeśli Wach ruszy do przodu, to spotka się ze szczelną gardą i naprawdę mocnymi ciosami w odpowiedzi. Czekam, czy on spełni te buńczuczne zapowiedzi 10 listopada - komentuje Szpilka, który do zbliżającej się konfrontacji szykuje się, sparując równie rosłymi co Wach Aleksandrem Ustinowem i Robertem Heleniusem.



- Czuję się naprawdę dobrze, sparingi przebiegają świetnie, nie dokuczają mi żadne kontuzje, to będzie stary dobry Szpila! - przekonuje pięściarz Sferis KnockOut Promotions.



Na gali w Gliwicach oprócz Szpilki i Wacha wystąpią także m.in. mistrzyni WBC wagi super półśredniej Ewa Piątkowska, notowany w czołówce światowych rankingów kategorii średniej Maciej Sulęcki oraz niepokonani Paweł Stępień i Przemysław Zyśk.



Reklama

Bezpośrednią transmisję telewizyjną z imprezy przeprowadzą TVP Sport i TVP 1. Bilety na wydarzenie dostępne są na ebilet.pl i kupbilet.pl.