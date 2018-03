Telewizja Polska podpisała umowę z grupą boksu zawodowego KnockOut Promotions

Czteroletnią umowę podpisała Telewizja Polska z największą w naszym kraju grupą boksu zawodowego KnockOut Promotions. Od teraz na antenach TVP będzie występowała cała czołówka polskich pięściarzy, na czele z Krzysztofem Głowackim, Maciejem Sulęckim, Krzysztofem "Diablo" Włodarczykiem, Arturem Szpilką i aktualnym mistrzem Europy Kamilem Szeremetą.

Umowa będzie obowiązywała do końca 2021 roku i obejmuje 32 gale bokserskie, nie tylko z udziałem polskich zawodników. Pojedynki będą pokazywane na antenie TVP Sport, za pośrednictwem portalu sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport. Z kolei walki wieczoru naszych pięściarzy będą transmitowane w otwartym kanale TVP.



Do uroczystego podpisania dokumentu doszło dzisiaj w siedzibie telewizji przy ul. Woronicza w Warszawie. Za konferencyjnym stołem usiedli prezes TVP Jacek Kurski, szef sportu w telewizji Marek Szkolnikowski oraz współwłaściciel KnockOut Promotions Andrzej Wasilewski.

Wielkim powrotem boksu zawodowego na antenę TVP będzie starcie o trzy pasy mistrza świata w wadze ciężkiej, pomiędzy Anthonym Joshuą i Josephem Parkerem. Walka odbędzie się 31 marca w Cardiff.

Z kolei polskim startem będzie głośny pojedynek Macieja Sulęckiego z groźnym Danielem Jacobsem. Walka wieczoru "Stricza" odbędzie się 28 kwietnia na Brooklynie, a transmisję w Stanach Zjednoczonych przeprowadzi stacja HBO.

Jednym z uczestników konferencji był Krzysztof Włodarczyk, w przeszłości mistrz świata w kategorii junior ciężkiej. Zbliżający się do kresu kariery "Diablo" jest zadowolony z takiego obrotu wydarzeń, dla niego to powrót na "stare śmieci". - Poprzednio to był niesamowity czas w TVP. Miejmy nadzieję, że ten czas powrócił i będę mógł zaprezentować udane ostatnie walki w karierze na tej antenie - powiedział Włodarczyk.

- Społeczeństwo polskie znów może zafascynować się pięściarstwem, jak za czasów Andrzeja Gołoty. Jeśli wszyscy zrobimy, co do nas należy, to boks może odzyskać swoją świetność i stać się tak popularny, jak skoki narciarskie - dodała Ewa "Tygrysica" Piątkowska, mistrzyni świata organizacji WBC.

Wielką nadzieję na powrót na mistrzowski tron nieustannie przejawia Krzysztof Głowacki. - Nie patrzę na to, co było. Mam nadzieję, że wrócę na tron i będziecie ze mnie zadowoleni. Dziękuje TVP, że będzie nam dane pokazać się wspaniałej publiczności. Liczę, że ponownie zdobędę pas - zapowiedział "Główka".



Umowa oznacza, że oficjalnie dobiegła końca wieloletnia współpraca grupy KnockOut Promotions z telewizją Polsat.

