​Tenshin Nasukawa przed walką z Mayweatherem: Zmienię historię jednym ciosem

​Tenshin Nasukawa to bardzo utalentowany kickbokser i zawodnik mieszanych sztuk walki, ale prawdopodobnie swój najważniejszy pojedynek w karierze stoczy na zasadach boksu. Japończyk przekonuje jednak, że formuła, w jakiej zostanie rozegrany jego zaplanowany na 31 grudnia pojedynek z Floydem Mayweatherem Jr (50-0, 27 KO) jest mu obojętna.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fury w bokserkach znokautował kamerę. Wideo © 2018 Associated Press

Zaledwie 20-letni Nasukawa jest uważany w Kraju Kwitnącej Wiśni za cudowne dziecko sportów walki i być może dlatego Japończycy zdecydowali się zapłacić "Money'owi" za walkę z nim łącznie aż 88 milionów dolarów.



Reklama

O sukces może być młodziutkiemu Tenshinowi jednak niezwykle trudno, bo z dotychczasowych doniesień wynika, że pojedynek zostanie rozegrany na zasadach boksu i dystansie zaledwie trzech rund. Mimo to sam zainteresowany nie wydaje się być specjalnie przejęty.

- Nie obchodzi mnie, na jakich zasadach zostanie rozegrana ta walka. Zamierzam zmienić historię i zrobię to jednym ciosem, tymi rękoma. Tylko oglądajcie - obwieścił młodziutki Japończyk.

- Pochodzimy z innych kategorii wagowych, ale to nic dla mnie nie znaczy. Niezależnie jakie będą zasady, nie będę miał z nimi problemu. Cieszę się, że to wydarzenie dojdzie do skutku i będę miał szansę, aby wyrobić sobie nazwisko - dodał Nasukawa.