Terence Crawford: Jestem gotowy na każdego

Terence Crawford (34-0, 25 KO), który zastopował Jose Benavideza Jr (27-1, 18 KO) i obronił pas WBO w wadze półśredniej, liczy teraz na walki z innymi gwiazdami tej kategorii.

W limicie 147 funtów boksują m.in. Errol Spence Jr, Shawn Porter, Keith Thurman i Danny Garcia. Problem w tym, że wszyscy współpracują z Alem Haymonem, podczas gdy Crawford jest pięściarzem Boba Aruma. Szef stajni Top Rank zapewnia, że jest gotowy usiąść z Haymonem i porozmawiać o współpracy.



- Bob się tym wszystkim zajmie. Mówi, że w przyszłym roku będę walczyć trzy razy. Muszą z Haymonem usiąść i porozmawiać. Chcę wszystkich tych walk, jak już zresztą mówiłem. Jestem gotowy na każdego, nikogo nie unikam. Ja walk nie organizuję, ja po prostu walczę - oznajmił Crawford.



- Czasami jest to frustrujące, bo czuję, że nie dostaję szacunku, na jaki zasługuję. Ale nie mam na to wpływu, nic nie mogę z tym zrobić. Pozostaje mi robić swoje w ringu - dodał.



Crawford zastopował Benavideza w dwunastej rundzie. Do tego czasu prowadził na kartach punktowych wszystkich trzech sędziów - 110-99, 108-101 i 107-102.