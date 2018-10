Tomasz Adamek i Jarrell Miller obiecują dobre widowisko

Tomasz Adamek (53-5, 31 KO) oraz Jarrell Miller (21-0-1, 18 KO) spotkali się na ostatniej konferencji prasowej promującej sobotnią potyczkę, będącą jednocześnie eliminatorem do pasa WBA Regular wagi ciężkiej. Obaj mówili mało, zapewniając tylko o swojej wysokiej formie.

"Kiedy pierwszy raz przyleciałem do Chicago, zdobyłem tu tytuł mistrza świata. Mam więc stąd dobre wspomnienia. Lepszy z nas wygra, ale miałem bardzo dobry obóz i jestem w wysokiej formie. Jeśli zwyciężę, dostanę coś jeszcze większego niż ta walka. Przyjdzie i kibicujcie, bo to będzie dobre widowisko" - stwierdził Tomasz Adamek.



"Każda walka jest dla mnie coraz ważniejsza i dlatego nie lekceważyłem Adamka i nie wybiegam za daleko myślami. Mam dla niego szacunek, jak również dla polskich kibiców. To będzie dobra walka" - zaznaczył Jarrell Miller.



Transmisja z gali w Chicago w nocy z soboty na niedzielę od 1:00 na antenie Polsatu Sport.