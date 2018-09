Tony Bellew: Usyk jest głupcem, jeśli sądzi, że się przestraszyłem

Tony Bellew (30-2-1, 20 KO) podkreśla, że nie zrobiło na nim wrażenia spotkanie twarzą w twarz z Aleksandrem Usykiem (15-0, 11 KO), do którego doszło w weekend na stadionie Wembley w Londynie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sport na wesoło, czyli nowy odcinek wattsów. Wideo Eurosport

"To duży gość, próbował mnie zastraszyć, ale ja się go nie boję. To jasne, że chciał mnie przestraszyć, jest jednak głupcem, jeśli sądzi, że mogło to zrobić na mnie jakiekolwiek wrażenie. Ja się nie boję nikogo, a już na pewno nie Usyka. Może się we mnie wpatrywać tym swoim szalonym ukraińskim wzrokiem, ale ja mu odpowiadam wtedy szalonym liverpoolskim" - stwierdził Anglik.



"Może sobie robić, co tylko chce. Skreślano mnie całe życie, tak że to nic nowego" - dodał.



Usyk i Bellew skrzyżują rękawice 10 listopada w Manchesterze. W stawce znajdą się należące do Ukraińca pasy wszystkich czterech najważniejszych federacji w wadze junior ciężkiej.