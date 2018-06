Tyson Fury do Wildera: Zastopuję cię do końca piątej rundy

Deontay Wilder (40-0, 39 KO) stwierdził niedawno, że sieje większy postrach niż legendarny Mike Tyson w swoich najlepszych czasach. Suchej nitki na aktualnym mistrzu WBC wagi ciężkiej nie zostawił Tyson Fury (26-0, 19 KO).

- Żyjesz w innym świecie. Nigdy nie widziałem drugiego takiego marzyciela jak ty. Nie wiem po co mówisz w ogóle o wielkim Mike'u Tysonie, bo to przecież pięściarz innej ery, ale w twoich czasach walczy inny Tyson, ja. Kiedy w końcu się spotkamy, zastopuję cię do końca piątej rundy. Jesteś zwykłym bumem, chuderlawym kloszardem, w którego wbiję swoją pięść - zapowiada Anglik.

Fury po trzydziestu miesiącach przerwy udanie powrócił do gry jedenaście dni temu, gdy zastopował Sefera Seferego po czterech rundach. Kolejny pojedynek stoczy już 18 sierpnia podczas gali w Belfaście. Wkrótce powinniśmy poznać nazwisko jego rywala.