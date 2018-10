Tyson Fury: Dopiero po pokonaniu Wildera przejdę do historii

- Pokonałem Kliczkę, ale to był już stary mistrz. Dopiero pokonując Wildera przejdę na zawsze do historii - mówi Tyson Fury (27-0, 19 KO).

- On nie wejdzie mi do głowy, tak jak zrobił to z Kliczką - odpowiada Deontay Wilder (40-0, 39 KO), mistrz świata wagi ciężkiej federacji WBC.



Pojedynek już 1 grudnia w Los Angeles.

- Nie spotkałem dotąd tak niewygodnego i nieprzewidywalnego przeciwnika jak on, mam jednak dobry podkład, bo zarówno Szpilka, jak i Ortiz, również byli bardzo niewygodni. W tamtych walkach musiałem być konsekwentny i wyczekać swojej szansy. On próbuje wytrącić mnie z równowagi, nie ma jednak mowy o tym, by udały mu się te sztuczki, które udały mu się z Kliczką. Nie wejdzie do mojej głowy i nie namiesza mi w niej - zapewnia Wilder, który spodziewa się, że kibice kupią PPV w licznie 2,5 miliona!



Dużo rozsądniejszy wydaje się szef sportu w stacji Showtime, który zadowoliłby się każdą liczbą powyżej 400 tysięcy sprzedanych przyłączy pay-per-view.

- W tej walce nie chodzi o pieniądze. Mam ich wiele. Tu chodzi o spuściznę oraz bycie zapamiętanym jako ktoś wielki. Pokonałem co prawda Kliczkę, kończąc jego długie panowanie, ale Kliczko był już w podeszłym wieku. Wilder natomiast jest w szczytowym momencie kariery. I to jest różnica. Dopiero pokonując Kliczkę i Wildera przejdę do historii - stwierdził Fury.