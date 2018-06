Tyson Fury: Jestem najlepszy w historii wagi ciężkiej

Na kilka dni przed powrotem na ring Tyson Fury (25-0, 18 KO) przekonuje, że jest najlepszym pięściarzem w historii wagi ciężkiej - lepszym nawet niż Muhammad Ali.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Izu Ugonoh o Kassim: Powiedział, że boli go głowa. Wideo INTERIA.TV

Nieaktywny od ponad 2,5 roku Fury zmierzy się w najbliższą sobotę w Manchesterze z Seferem Seferim (23-1, 21 KO).

Reklama

- Jestem najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w dziejach. Nie muszę być skromny. Jestem najlepszy. Ja, Tyson Fury, "Król Cyganów", jedyny w swoim rodzaju - mówi 29-latek.

- Kiedy widzieliście kogoś takiego jak ja? Było wielu, którzy walczą agresywnie, wielu również, którzy boksują na wstecznym, ale kiedy był mierzący 209 cm, oburęczny zawodnik o pewności siebie Muhammada Alego i Floyda Mayweathera razem wziętych? - dodaje.

Fury nie ma wątpliwości, że pomimo długiego rozbratu z ringiem zdoła wrócić na szczyt - tak jak zrobił to kiedyś Ali, który miał jeszcze dłuższą, trwającą przeszło trzy lata przerwę.

- Jemu nie dawano szans, a jestem pewien, że i o mnie dziennikarze i eksperci bokserscy na całym świecie mówią, że nie będę w stanie zrobić tego ponownie. Raz już was zaszokowałem, teraz zrobię to ponownie. Jestem najlepszy, nie wierzę, że urodził się człowiek, który mógłby mnie pokonać. Nie widzieliście jeszcze nawet, na co mnie stać, bo nie miałem rywala, przy którym mógłbym się wznieść na wyżyny - stwierdził.