Tyson Fury: Mogę walczyć z każdym

Były bokserski mistrz wagi ciężkiej Tyson Fury (25-0) przed swoją walką powrotną z Seferem Seferim emanuje dużą pewnością siebie. Pięściarz stwierdził m.in. że jest w formie i mógłby zmierzyć się już teraz z najlepszymi.

Brytyjczyk nie skupia się na przeszłości. Po pokonaniu Władymira Kliczki w listopadzie 2015 roku nie mógł wrócić na ring najpierw z powodu kontuzji, a potem z powodu problemów alkoholowo-narkotykowych.

- Nie jestem tutaj, aby rozprawiać o przeszłości. To jest już za mną i jestem tutaj, aby zrobić krok do przodu – krótko podsumował.

Fury przed pojedynkiem jest bardzo pewny siebie. Przyznał, że równie dobrze mógłby stawić czoła największym nazwiskom w wadze ciężkiej jak Deontay Wilder, czy Anthony Joshua.

- Mogę walczyć z każdym na świecie. Nie biłbym się z Seferim, jakbym nie myślał, że tego samego wieczoru mogę wyjść z Joshuą. Jestem zahartowanym w bojach weteranem. Jestem bardziej doświadczony niż którykolwiek z tych gości. Nie analizowałem żadnego z nich, bo to wszystko są kucyki, które umieją jedną sztuczkę. Po prostu idą do przodu i szukają jednego ciosu. Niestety to na mnie nie działa. Musisz umieć więcej - podkreślił.

Pięściarz został zapytany o swojego rywala. Szwajcar o albańskich korzeniach stoczył na zawodowym ringu 24 walki, z czego wygrał 23. Jest aktualnym mistrzem Europy organizacji WBO.

- Mogłem wybrać kogoś nieco łatwiejszego, ale potrzebuję wielu rund. Nie walczyłem ponad tysiąc dni. Wiem, że jest twardy, ma lwie serce i wejdzie na ring, aby wygrać.

Powrót byłego mistrza czterech organizacji będzie miał miejsce w jego rodzinnym mieście Manchesterze. Fury stwierdził jednak, że nie czuje z tego powodu presji.

- Nie czuję nerwów. Czuję się, jakbym był złotą rybką uwięzioną w czołgu, a teraz został wypuszczony z powrotem do rzeki, w której zawsze pływałem.

Starcie Fury vs. Seferi odbędzie się w sobotę 9 czerwca w hali Manchester Arena.

