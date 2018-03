Tyson Fury: Po tej walce wiem, że znokautuję Wildera

Deontay Wilder (40-0, 39 KO) nie zaimponował Tysonowi Fury'emu (25-0, 18 KO). Anglik oświadczył, że sposób, w jaki Amerykanin wygrał z Luisem Ortizem (28-1, 24 KO), tylko utwierdził go w przekonaniu, że pokonałby "Brązowego Bombardiera" przed czasem.

Zdjęcie Deontay Wilder (z lewej) znokautował Luisa Ortiza w 10. rundzie /AFP

"To była bez wątpienia świetna walka, warta czekania. Teraz nie mam już jednak żadnych wątpliwości, że pokonam Wildera. Wszystko w nim sprawia, że będzie to dla mnie łatwizna. Kiedyś obiecałem mu, że go znokautuję w dowolnym miejscu o dowolnym czasie. Po tej walce wiem już na 100 procent, że to prawda. Jeśli kiedykolwiek będzie ze mną walczyć, to zostanie znokautowany" - stwierdził były mistrz wagi ciężkiej.



Wilder był w pojedynku z Ortizem w poważnych tarapatach, ale przetrwał kryzys i wygrał przez techniczny nokaut w dziesiątej rundzie. Była to dla niego siódma obrona tytułu WBC.