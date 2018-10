Tyson Fury: Przed walką z Kliczką musiałem zrzucić 50 kg

Tyson Fury (27-0, 19 KO) twierdzi, że jest dzisiaj w lepszej formie niż przed walką z Władimirem Kliczką w listopadzie 2015 roku. Anglik zdradził, że przed tamtym pojedynkiem musiał zrzucić aż 110 funtów, czyli 50 kilogramów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wilder i Fury o mało się nie pobili w Los Angeles. Wideo © 2018 Associated Press

Fury przybył do Big Bear w Kalifornii, gdzie będzie się przygotowywać do potyczki z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO), ważąc 255 funtów, tj. 115,5 kg - mniej więcej tyle, ile zamierza ważyć w ringu. 30-latek podkreśla, że zupełnie inaczej było przed pojedynkiem ze słynnym Ukraińcem.



- Wielu ludzi tego nie wie, ale przed walką z Kliczką musiałem zrzucić 50 kg. Nie czułem się dobrze, byłem osłabiony. To nie był mój najlepszy wieczór, nie był to klasyczny Tyson Fury, ale i tak wystarczyło, żeby pokonać legendę. Teraz już ważę tyle, ile chcę, nie będę więc musiał zrzucać wagi - oznajmił.



Walka Wilder - Fury odbędzie się 1 grudnia w Los Angeles. W stawce znajdzie się należący do Amerykanina pas WBC w wadze ciężkiej.