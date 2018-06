Tyson Fury w życiowej formie?

Jeden ze sparingpartnerów Tysona Fury'ego (25-0, 18 KO) zachwala byłego mistrza wagi ciężkiej i dodaje, że nie ma wątpliwości, iż 29-letni Anglik wróci na tron królewskiej kategorii wagowej.

Nieaktywny od ponad 2,5 roku Fury będzie walczył w przyszłą sobotę w Manchesterze z Seferem Seferim (23-1, 21 KO). W przygotowaniach do tej potyczki pomaga mu m.in. jego młodszy rodak, 21-letni Nathan Gorman (12-0, 10 KO).

- Tyson to klasa. Wygląda naprawdę dobrze, lepiej niż kiedykolwiek, ze sparingów z nim można się wiele nauczyć. Po sparingu podejdzie do ciebie i powie, co zrobiłeś dobrze, a co źle, doradza, nad czym należy popracować. Jest bardzo pomocny, mam szczęście, że mogę z nim sparować - powiedział Gorman.

- Sądząc po tym, co widziałem na sali treningowej, nie mam żadnych wątpliwości, że jest w stanie odzyskać tytuły mistrzowskie. Jest lepszy niż kiedykolwiek, równie dobry jak z Kliczką. Wróci z hukiem - dodał.

Fury ostatnią walkę stoczył 28 listopada 2015 roku w Duesseldorfie. Pokonał wtedy jednogłośnie na punkty Władimira Kliczkę i odebrał mu pasy trzech z czterech najważniejszych federacji w wadze ciężkiej.

