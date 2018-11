Tyson Fury: Żona mówiła, że jestem za gruby żeby wrócić

Były mistrz wagi ciężkiej Tyson Fury (27-0, 19 KO) przyznał, że nawet jego żona miała w pewnym momencie wątpliwości, czy wróci na ring. W programie Brendana Schauba "Below the Belt", emitowanym w USA przez telewizję Showtime, Fury opowiedział o chwili, w której zdecydował, że wraca do boksu.

Zdjęcie Tyson Fury /AFP



- Zadzwoniłem do żony i powiedziałem, że wracam. Ona na to: "Nie wracasz, jesteś za gruby" - wspomina.



- Ważyłem wtedy 400 funtów (181 kg) i nadal tyłem. Teraz ważę jakieś 260 funtów (118 kg). W Anglii mamy pinty piwa. To dużo, a ja piłem po 20 takich piw cztery czy pięć razy w tygodniu. Wisiał mi brzuch, miałem wielkie plecy. Miałem skrzydła. Mam rozstępy na całym ciele, będę zniekształcony do końca życia - mówi.



Fury przygotowuje się obecnie do walki z Deontayem Wilderem (40-0, 39 KO). Pojedynek, w którego stawce znajdzie się pas WBC, odbędzie się 1 grudnia w Los Angeles.